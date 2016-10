Mees tegi loomasõbrast kaasale pulma-aastapäeva puhul šokeeriva kingituse

Mees sai topise oma tätoveerijast sõbralt ja ta oli veendunud, et Catherine'i rõõmustab see kink, kuna naine armastab väga kasse. Naine polnud aga ootamatu kingituse üle sugugi õnnelik, kirjutab Telegraph.

Catherine kirjutab eBays: «Ma pole südametu, ma tunnen sellele kassile kaasa, sest kunagi keegi kindlasti armastas teda, seega ma annetan kümme protsenti summast loomade varjupaigale. Pakkuge julgelt, abielunõustaja juures käimine pole odav.»

Catherine pole aga mehe peale kuigi vihane. Naise sõnul on see olukord tema jaoks üsna hea, kuna nüüd on kingituste latt nende peres üsna madalale seatud ja seda kinki on kerge üle trumbata. «Ma ei saa oma mehele kinki valides enam kunagi ämbrisse astuda,» märgib ta.

Naise sõnul on tegemist ühe vanema kassi topisega, kel on triibuline karvkate. Topisel on Catherine'i arvates «tontlikult kaunis» pilk, mis võiks kindlasti kellegi koju sobida, aga tema kodust võiks see kiisu lahkuda.

Topisele on tehtud üle kümne pakkumise ja selle hind on tõusnud juba üle 100 euro.