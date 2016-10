Päevakäpad: deegudest kaksikõed otsivad kodu

Mirli on suurema söögiisuga ja Sirlist 20 grammi raskem. Ta on endale võtnud valvurirolli perekonnas – kui midagi toimumas on, laseb Mirli kuuldavale valjud piiksatused. Ta ei pelga ka häälekalt märku anda, kui tal tuleb tahtmine deeguküpsisega maiustada.

Sirli on sportlikum tüdruk – tema eelistab söömisele pigem rattas jooksmist. Ka on ta esimene, kui puuri uks avatakse ning õekesed jalutuskäigule lastakse. Oma uudishimuliku ja julgema loomu tõttu sai Sirli ka elu esimese õppetunni – ta kaotas pojana uhke sabatuti ning peab nüüd vaid eemalt õe sabakest imetlema. Ise ta aga sellest puudust ei paista tundvat, tema naudib ikka elu – püherdab meelsasti liivas ja ajab oma deeguasju.

Eesti Loomakaitse Selts

Deegud on loomult aktiivsed ja sportlikud ning seetõttu on nende kahekordses puuris lausa kaks jooksuratast. Kui oma rattas üksinda jooksmine ära tüütab, jooksevad tüdrukud ühes rattas võidu.

Sirli ja Mirli on kogu aeg koos. Nad magavad koos kas võrkkiiges või ripp-pesas. Koos uudistavad nad ka toas ringi, kui puuri uks aeg-ajalt lahti tehakse. Deegudest õed pesevad end liivavannis, turnivad toolidel, ronivad sülle. Nii mõnedki korrad on inimese põue magama jäädud, sest… seal on ju soe ja pehme.

Deegud on taimetoidulised loomad. Lisaks deegudele mõeldud krõbuskitele söövad nad meelsasti heina (seda on neil ka mõnus pessa tassida), salatilehti, kurki, õunapuuoksi koos koore ja lehtedega. Deegudele ei tohi anda magusat, isegi mitte porgandit või peeti.

Sirli ja Mirli sobituvad inimese päevakavva hästi, sest päevaloomadena magavad nad öösel samamoodi nagu meiegi. Ka koristada ei ole deegude järelt ei ole raske, ebameeldivat lõhna neil loomakestel ei ole.

Teisel septembril pidasid Sirli ja Mirli sünnipäeva – tüdrukutel on turjal juba neli aastat elukogemust. Kuna deegude eluiga on kuni 10 aastat, on Sirlil ja Mirlil veel palju näha ja õppida. Loodetavasti leidub deegupreilidele hea peremees, jaksab Sirli ja Mirli pikad vestlused ära kuulata, sest looduses elavad deegud gruppides ning seetõttu on suhtlemine neile väga oluline.

Omanik, kes olude sunnil peab armasast deegudepaarist loobuma, annab kaasa suure deegukorteri ehk kahekorruselise puuri (60x40x115 cm) koos ronimisvarustuse, jooksmisrataste, joogipudeli ning transpordikohvrikesega.

Kui Sirli ja Mirli sulle südamesse pugesid siis lisainfot deegude kohta saab Eesti Loomakaitse Seltsi e-posti aadressil info@loomakaitse.ee või telefonil 555 13 492 (tööpäeviti kell 9-17). Kui oled valmis õekestele kodu pakkuma, siis täida ka loomasoovija ankeet.