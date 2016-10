Lehm varjas vasikat inimeste eest

Lehm nimega Clarabelle elas varemalt piimafarmis, kust ta päästeti vaid mõned tunnid enne tapamajja minekut. Clarabelle tootis liialt vähe piima ja talunik oli otsustanud temast loobuda. Ta viidi elama Austraalias asuvasse taluloomadele mõeldud varjupaika. Sinna jõudes märkasid vabatahtlikud, et Clarabelle on tiine, kirjutab The Dodo.

Nädal enne vasika sündi täheldasid farmi vabatahtlikud, et Clarabelle käitus imelikult. Üldiselt oli ta hea söögiisuga, aga sel nädalal hoidis ta toidust ja inimestest eemale ning käitus veidralt. Pärast mõningast uurimist selgus, et Clarabelle oli salaja vasika ilmale toonud ja peitis teda kõrge rohu sees.

Lehmad on tuntud selle poolest, et neil on väga tugev emainstinkt. Loomaarst dr Holly Cheever teab omast kogemusest ühte juhtumit, kui lehmal sündis kaks vasikat, aga lehm viis talunikule vaid ühe neist, sest ta teadis, et tema vasikas võetakse niikuinii ära. Lehm varjas teist vasikat karjamaal, kuid omanik märkas peagi, et lehm ei tooda enam piisavalt piima, avastas teise vasika ja viis selle lehma juurest ära.

Clarabelle ei pea aga muretsema – tema vasikas, kellele pandi nimeks Valentine, jääb koos emaga varjupaika elama ega satu kunagi piimafarmi.