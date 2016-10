Fotod: loomaarsti hobi tekitab paljudes kõhedust

Caters News Agency

Galdino, kes õppis omal käel topiseid valmistama, kunstiteoseid saab vaadata Brasiilias Cornelio Procopio linnas asuvas mahajäetud raudteejaamas. Tegemist on turistide seas väga menuka vaatamisväärsusega, mida külastab aastas tuhandeid inimesi. Muuseum on külastajatele avatud vaid argipäevadel ja sealt võib leida nii Brasiilias levinud loomi kui ka neid elukaid, kelle elukohaks on teised riigid.

Topiste hulgas on mitmeid erinevaid linde, roomajaid, imetajaid ja kahepaikseid. Kõik loomad, kellest Galdino on topised meisterdanud, on talle annetatud Brasiilia loomaaedadest ja loodusparkidest.

Hoolimata muuseumi populaarsusest, tuleb tõdeda, et tegemist on üsna omapäraste töödega ja nii mõnedki neist on üpris hirmutavad.