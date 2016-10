Delfiin leidis karmi mooduse, kuidas säästa poega vangistusest

Kui enamik Taiji lahesopis püütud delfiinidest müüakse nende liha pärast maha, siis Lulu saatus on kordades hullem: ta peab elu lõpuni esinema ja järglasi tootma Nagoya akvaariumis. Lulu teab, et ennast ta enam päästa ei saa, ent ta otsustas päästa oma järglase, kirjutab The Dodo.

24. septembril teatas Nagoya akvaarium, et Lulul sündis tütar. Delfiinid on tavaliselt oma järglaste suhtes väga hoolivad ja kaitsvad, aga peagi selgus, et Lulu pole järglase sünni üle sugugi rõõmus. Väiksest delfiinist avaldatud fotodelt oli näha, et looma keha oli kaetud kriimustustega ja usuti, et nende tekitajaks oli Lulu. Kõigest neli päeva pärast sündi leiti väike delfiin surnuna.

Kuigi tema surma põhjus on teadmata, ütles mereimetajate projekti juht Laura Bridgeman, et tõenäoliselt võib süüdistada vangistuses elamist. Ekspertide hinnangul võis Lulu ise oma järglase tappa, kuna ta teadis väga hästi, milline elu väikest delfiini ees ootab.

«Akvaariumi esindajate sõnul oli põhjuseks see, et kui delfiin saab esimest korda järglase, siis ta ei tea, kuidas olla hea vanem. Aga see on väga ebatõenäoline selgitus,» sõnas Bridgeman. «Palju tõenäolisem on see, et Lulule mõjus traumeerivalt tema perest eemaldamine, ta nägi ilmselt pealt oma lähedaste surma ja ta pidi lahkuma oma kodust. Võimalik, et Lulu ei tahtnud, et tema järglased midagi sarnast läbi elaksid.»