Saar, kus elab rohkem miniponisid kui inimesi

Kõlab uskumatult? Tegelikult on see tõsi: Šotimaa ranniku ääres paikneb Foula saar, kus elab tõepoolest rohkem väikest kasvu ponisid kui inimesi. Ja ponide ülekaal on lausa uskumatu: miniponisid arvatakse saarel olevat 1500 ringis, samas kui elanikke on seal kõigest 30, kirjutab Bored Panda.

Foula saarel on väikseid hobuseid ja ponisid kasvatatud juba sajandeid. Saarel elavatel ponidel on paks karvkate, lühikesed jalad ja väidetavalt on tegu väga intelligentsete loomadega. Miniatuurseid hobuseid ja ponisid on treeninud selleks, et nad käituksid nagu juhtloomad, täpselt nagu juhtkoerad.

Enne, kui kiirustad kohvreid pakkima, tasub teada, et Foula saarele saab praami või lennukiga, viimane neist sõidab vaid paaril korral nädalas. Saarele jõudes on võimalik üürida pisike majake või tuba kohalikus külalistemajas. Kui oled ööbimiskoha leidnud, siis ongi paras aeg imetleda saare vaatamisväärsusi ja kaunist loodust. Muide, rannas olles on võimalik näha ka mõõkvaalu ujumas või avastada põnevaid linnuliike. Kui aga tunned inimestest puudust, siis saad rääkida mõne kohalikuga.