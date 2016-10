Mees loodab maratonilt leitud koera jõuludeks koju transportida

Leonardi eesmärgiks oli koguda piisavalt raha, et lennutada temaga maratoni jooksnud koer Hiinast Šotimaale. Leonard ja Gobi jooksid koos märtsikuus toimunud maratonil. Maratoni kogupikkuseks oli 250 kilomeetrit, millest Gobi jooksis truult mehe kõrval 124 kilomeetrit, kirjutab Independent.

Gobi liitus jooksjatega poole maratoni ajal ja kuigi tegemist on üsna väikest kasvu koeraga, pidas ta jooksu lõpuni kenasti vastu. Dion Leonard, kes elab Edinburghis, tundis enda sõnul, et tal tekkis koeraga eriline side.

«Teise päeva alguses oli Gobi minuga stardijoonel ja vaatas mulle otsa. See oli meie esimene kontakt ja kui ma jooksma hakkasin, märkasin, et ta jookseb minu kõrval,» rääkis Leonard. «Ma ei rääkinud temaga eriti, kuna ma arvasin, et ta kaob peagi ära, aga kui ma jõudsin finišisse, järges ta mulle mu telki ja magas öösel minu voodis. See sai otsustavaks.»

Onni Cao/AP

Leonard palus internetis raha kogumiseks abi, et ta saaks lasta Gobi Šotimaale transportida. Kogu protsess võtab aega neli kuud ja maksab umbes 5600 eurot. Enne reisi tuleb koerale teha täielik arstlik läbivaatus, mis otsustab, kas teda tohib teise riiki viia või mitte.

Leonard on käinud Gobit ka Hiinas vaatamas. Esialgu oli raske koera uuesti leida, aga ta riputas palju plakateid üles ja lõpuks kontakteerus temaga üks mees, kes väitis, et märkas sarnast koera ühes pargis üksinda uitamas. Selgus, et tegemist oligi Gobiga ja Leonardi taaskohtumine koeraga oli väga emotsionaalne. Mehe sõnul tundis koer ta kohe ära ja sööstis mehe suunas.

Õnneks on Leonardi ettevõtmine olnud edukas ja ta on kogunud planeeritust palju suurema summa. Dion Leonard kinnitas, et järelejäänud raha annetab ta mõnele koerte varjupaigale. Ta loodab, et koer jõuab jõuludeks tema juurde Edinburghi.