Mees kirjeldab, kuidas tal õnnestus grisli rünnakust eluga pääseda

Orri nägu on videos verine ja mehe sõnul on video tehtud vahetult pärast rünnakut, kui ta oli teel haiglasse. Orr oli Montana mägedes matkamas, kui teda ründas grislikaru, edastab The Guardian.

«Jah, elu koos karudega pole lihtne,» tõdes Orr videos. Ta rääkis, et oli parajasti hirvesid metsast otsinud, kui märkas grislit koos kahe pojaga aasa teises otsas. Emane karu sööstis mehe poole ja teda ei takistanud ka spetsiaalne karude peletamiseks mõeldud sprei, mida mees õhku piserdas.

Grisli hammustas meest kätest ja õlgadest, mees heitis pikali maha ja proovis kaitsta oma kaela. Kui karu minema läks, proovis mees auto suunas liikuda, kuid 5-10 minuti pärast oli grisli uuesti platsis ja kuigi mees teeskles, et ta on surnud, vigastas grisli mehe ülakeha. Lõpuks karu lahkus ja mehel õnnestus aasalt liikuda oma auto poole. Ta kõndis peaaegu viis kilomeetrit, et oma autoni jõuda ja haiglasse sõita. Orri sõnul said vigastada tema käed, õlg ja üks näopool. «Polnud just mu parim päev, aga ma olen elus,» tõdes ta.

Kuigi uudistekanalitel ei õnnestunud Orri kätte saada, kinnitas Montana looduse ja parkide eest vastutava ameti esindaja Ron Aasheim, et Orri ründas tõesti grisli. See oli Montanas viies kord, kui inimesed on metsas kokku sattunud grisliga.

«Iga aastaga muutub see üha tavapärasemaks,» ütles Aasheim. Ta lisas, et kui karu üritas oma poegi kaitsta, siis pole selline käitumine ebatavaline, ent nad sulgevad antud piirkonna ajutiselt külastajatele ja uurivad rünnaku tagamaid.