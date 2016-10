Kertu Jukkum: Panter tuli, et võita mu süda ja jääda minuga

Lemmiku nimi/nimed: «Kuigi mul on kodus pidevalt hoiulisi varjupaikadest ning tänavalt – nii koeri kui kasse –, on päris isiklikuks lemmikuks vaid Panter. Nimi sai valitud vastavalt välimusele ja iseloomule. Ta on tõeline Panter.»

Lemmiku vanus: «Minu juurde saabudes oli ta 2-nädalane, tänaseks kaheaastane.»

Lemmiku tõug: «Kodukassi tõug.»

Panter / Erakogu

Kuidas lemmiklooma leidsite? «Panter saabus mu juurde hoiule Viljandi loomade varjupaigast. Terve kamp oli toona mu juures ravil ja turgutusel, kuniks leidsin neile päriskodud. Panter aga tuli, et võita mu süda ja jäädagi minuga. See on üks mu elu õigemaid otsuseid.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Loomad on erinevad ja inimesed on erinevad. On loomi, kes ühe inimesega klapivad ja teisega mitte. Pantriga tekkis äratundmine kohe ja kuigi talle toona elulootust eriti ei antud, lubasin, et kui Panter väljub võitlusest eluga, saab temast minu parim sõber. Näen temas tänulikkust iga päev.»

Miks just kass? «Armastan koeri sama palju, kuid elustiil ei luba täna koera võtmist. Kunagi aga kindlasti ja kahtlustan, et pigem mitu kohe.»