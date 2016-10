Sõnakuulekusest rallini

Agility

Agility, mis sai alguse 1977. aastal Inglismaal, on välja töötatud hobuste takistusõidust. Agility rada koosneb mitmetest takistustest, mille koer inimese juhendamisel läbima peab. Takistused tuleb läbida kohtuniku määratud järjekorras ning kindla aja piires. Tavaliselt on võistlusraja pikkuseks 140-180 meetrit ning takistusi 15-22.

Agility võistlustel jagatakse koerad kolme suuruskategooriasse turjakõrguse järgi. Seda ala võib harrastada erinevat tõugu koertega, kuid paremad eeldused on kergema luustikuga, kiiretel koertel. „Agility maailmameistrivõistlustel domineerivad juba pikka aega bordercollied. Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon (FCI) püüab juba pikalt leida lahendust, et ala teiste koerte suhtes ausamaks teha,“ räägib tuntud Agility treener ja koolitaja Sirje Vets.

Ala nõuab aga head füüsilist vormi nii koerajuhilt kui ka koeralt endalt. Et takistusrada edukalt läbida peavad koer ning tema omanik üksteist ideaalselt mõistma, kuna liigutused peavad tulema väga kiirelt. Samuti on oluline, et koer oleks terve, sealjuures ka mitte oluliselt ülekaaluline.

Agility pakub kindlasti palju rõõmu nii inimesele kui koerale ning koos liikumine toob mõlema tervisele kasu.

Sõnakuulelikuse koolitus

Sõnakuulelikkuse (SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale sobivat käitumist ning allumist omaniku käsklustele. SK on rahvusvaheline dressuuriala, kus eristatakse nelja raskusastet: alg-, SK 1, SK 2 ja SK 3 klass.

Sõnakuulelikkuse võistlustel saavad osaleda koerad, kes on vähemalt 10-kuused. SK algklassis peab koer oskama kõrval kõndida, lamada, istuda, seista, juurde tulla, paigal püsida ning ületada madalat barjääri. Raskemates klassides lisandub käsklusi ning ülesanded lähevad raskemaks. Kõik käsud annab koerale liikumisjuht ehk omanik. Tähelepanu all on see, et koer ka ilma rihmata ning juhist eemal talle siiski alluks.

„Sõnakuuleliku koeraga on palju lihtsam koos elada ning omanik ei pea pidevalt kartma mida koer mõnes kõrvalärritajatega olukorras teha võiks,„ tõdeb Sirje Vets.

SK on sobilik kõikidele tõugudele ning nende eripäradega arvestatakse.

Kuulekuskoolitus

Kuigi kuulekuskoolitus (KK) oli algselt loodud teenistuskoerte treenimiseks võivad KK treeningutel käia ning ka võistlustel osaleda ka harrastajad. Ka inimesed kes soovivad lihtsalt koerale sõnakuulelikust õpetada on leidnud selle ala näol hea koolitusüsteemi.

Kuulekuskoolitus on kohalik ala, mis tähendab, et jõuda saab Eesti meistrivõistlusteni, kuid mitte rahvusvahelistele. Ka sel alal võisteldakse kolmes klassis ning Eesti MV’le jõuavad koerad kes on jõudnud kõige raskemasse võistlusklassi. Hindamisel pööratakse tähelepanu instiktidele, allumist omanikule ning koera energiale.

Rallikuulekus

Uus ja põnev ala rallikuulekus (RK) koosneb mitme treeningala elementidest. See lõbus treening sobib kõigile ning aitab tugevdada kontakti looma ja inimese vahel. See ei ole Eestis veel ametlik ala, sest eeskirjade tõlkimist ei ole veel lõppenud ning ala kinnitatud.

Selle treeningu juures on kõige olulisem omaniku ja koera vaheline koostöö. RK on suunatud just kodukoerte treenimiseks ning õpetab neid käituma hästi nii kodus kui ka avalikus kohas. RK-se teeb eriliseks seegi, et käsud on ette antud tahvlitel. Ülesanneteks on näiteks erinevad suuna- ja liikumiskiiruse muutused, slaalom, kohapeal pöörded, tagurdamine, poolevahetus, erinevad asendid ja asendite vahetused. Siingi on erinevate raskusastmete hulgast igaühel leida omale sobivam. Rallikuulekust on hea harjutada ka näiteks jalutuskäikude ajal.

IPO

IPO (Internationale Prüfungsordnung) on rahvusvaheline teenistuskoerte koolitusala. Eestis pole piiranguid tõule ning ka väikest kasvu koerad võivad seda harrastada. Meistrivõistlustele jõuavad siiski vaid suuremad, kuna raskemal astmel on vaja ületada meetrine barjäär ja ka kasutatavad hantlid on rasked. IPO koosneb kolmest osast, milleks on jälje võtmine, kuulekus ning kaitse ehk varrukamehe otsimine. Raskusastmeid on vastavalt keerukusele kolm.

Hindamisel jälgitakse koera instinkte, tema tugevust, kiirust ja täpsust. Kuna tegemist on teenistuskoerte tõugudele suunatud treeninguga ning koosneb keerulistest elementidest vajab ka tulemuseni jõudmine pikka ja regulaarset treeningut. Antud alaga võiks alustada juba varakult, kuulekust ja jälje ajamist võib õpetada juba 3-4 kuusele kutsikale.

Paljud päästekoerte omanikud on koos oma lemmikutega abiks näiteks kadunud inimeste leidmisel metsast, kuid alaga tegeletakse ka ainult harrastusena.

Sarnane ala IPOga on ka põllujälg ehk PJK mis koosneb jälje ja kuulekuse treeningust.

