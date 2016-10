Külaelanikud jahivad kõigi lemmiku paabulinnu tapjat

Väidetavalt kuulsid mõned külaelanikud eelmisel kuul laske ja pärast seda pole Pati külas enam näha olnud. Kohalikud on sellest lausa nii löödud, et üks neist, Michael Read, sõnas, et tema oleks pigem ise kuuli saanud, kui lasknud linnul kannatada, edastab Independent.

«See oli septembrikuu alguses, kui me kuulsime laske. Järgmisel hommikul lindu enam polnud. Jah, ta oli lärmakas vennike, aga me armastasime teda sellegipoolest,» rääkis Read. «Ta oli imekaunis ja kõigile meeldis see, kui ta jalutas meie aedades. Ta lendas mõnikord väravate peale või puude otsa, see oli imeline vaatepilt.»

Readi sõnul on arusaamatu see, et mõned inimesed peavad õigeks lindu tulistada. «Kui ma oleksin teadnud sel õhtul, et need lasud olid Pati pihta, siis ma oleksin seisnud tulistaja relva ette ja öelnud, et ta peab enne mind laskma,» rääkis õnnetu mees.

Pat uitas tavaliselt mööda küla vabalt ringi ja sõi neid palukesi, mis külaelanikud olid talle jätnud. Keegi ei tea, kuidas Pat nende külla sattus, kuid ühel päeval ta lihtsalt oli seal ega läinud enam ära.

Kohaliku politsei sõnul pole kedagi veel arreteeritud ja nad ei saa seda teemat hetkel rohkem kommenteerida.