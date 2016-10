Kuulsa kassi mälestuseks paigaldati linna skulptuur

Pole teada, kas Tombilil oli ka omanik või kodu, kuid tema kogukas keha andis aimu sellest, et nälga see kass ei tundnud. Tombili polnud kuulus vaid oma kodulinnas või -riigis, tema foto jõudis ka populaarsele veebilehele 9GAG ja see tegi kiisu üle maailma tuntuks, kirjutab The Dodo.

Paljud kohalikud ja ka turistid tegid Tombiliga Istanbulis pilte ning peaaegu igal pildil on kass oma kuulsas poosis. Kahjuks oli Tombili üsna eakas kass ja saavutas oma kuulsuse tipu alles oma elu lõpus. Tombili jäi selle aasta suvel haigeks ja suri augustis.

Ei kulunud kaua aega, kuni Tombili meelispaika Istanbulis tekkis ajutine mälestuspaik, kuhu inimesed tõid lilli. Sinna pandi ka järgmine kiri: «Sa elad meie südametes. Meie tänavate maskott, armastatud Tombili kaotas kuu aega kestnud lahingu ja sulges lõpuks oma silmad 1. augustil.» Ent sellest kirjast ei piisanud, et kassile tõeliselt austust avaldada.

Pärast kiisu surma hakati koguma toetusallkirju selleks, et linn laseks valmistada kassist skulptuuri. Põhjenduseks toodi see, et Tombili tõi oma elu jooksul paljudele naeratuse suule, seega teda tasuks igatahes meeles pidada. Lõpuks koguti üle 17 000 allkirja ja linn kiitis plaani heaks. Nüüd ongi Istanbuli linnas ühe tänava ääres kass Tombili kuju, tänu millele jõuab toreda kiisu lugu kindlasti paljudeni.