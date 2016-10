Perekond otsustas koerad lihafarmi müüa

Lilly ja Pinch pidid kogema elu suurimat reetmist, kui nende omanikud otsustasid koertest loobuda ning viisid nad lihafarmi. Loomaõiguslaste ühingu Humane Society International juht Kelly O'Meara rääkis, et neis farmides on elamistingimused üsna karmid. Koerad ei saa vabalt ringi joosta, vaid neid hoitakse kogu aeg väikestes metallpuurides. Nad saavad päevas üsna vähe süüa ja nendega ei tegeleta, kirjutab The Dodo.

Õnneks pidid Lilly ja Pinch neis puurides veetma vaid veidi üle nädala. Kuigi Lõuna-Koreas on koertefarmid seaduslikud, paiknes see konkreetne farm võõral maal ja ametnikud ning Humane Society Internationali liikmed päästsid farmis olnud 35 koera.

Lilly ja Pinch pesti korralikult puhtaks ning lennutati koos 29 koeraga USAsse, kus nende uueks elukohaks sai üks Põhja-Carolina osariigi varjupaik. Nende eest hoolitsetakse seni, kuni tulevad õiged inimesed, kes soovivad koertele armastavat kodu pakkuda.

Kuigi Lilly ja Pinch elasid läbi midagi sellist, mida ükski koer ei peaks kogema, oli nende aeg koertefarmis õnneks lühike ning nüüd saavad nad taas rõõmsalt ringi lipata. O'Meara sõnul on tegemist väga armsate koertega, kes saavad teistega hästi läbi.

Alates sellest ajast, kui Humane Society International hakkas Lõuna-Koreas koertefarmide vastu võitlema, on neil õnnestunud sulgeda viis farmi ja lennutada 525 koera USA varjupaikadesse. Lõuna-Koreas tapetakse igal aastal 2,5-3 miljonit koera. Paljud neist surevad elektrilöögi tagajärjel, nad puuakse või pekstakse surnuks. Suur osa neist koertest on omanikelt varastatud, kuid tuleb ette ka selliseid lugusid, nagu juhtus Lilly ja Pinchiga, et omanikud ise müüvad koerad farmile.