Kohtunik peatas Montreali pit bullide keelu jõustumise

Otsus oleks pidanud jõustuma selle nädala esmaspäeval, kuid samal päeval otsustas kohtunik Louis Gouin otsuste jõustumise peatada. Kuna Montreali loomakaitse tahab otsust vaidlustada, soovib kohtunik ka nende argumendid ära kuulata. Selle nädala kolmapäeval peaks kohtunik Goiun teatama, et Montreali pit bullide keeld on ajutiselt peatatud, kirjutab The Dodo.

Kohtuniku otsus tuli koerte ja koeraomanike jaoks äärmiselt õigel hetkel. Kui Montreali linnajuhtide otsus oleks jõustunud, siis oleks väga suurt hulka pit bulle ja pit bulli meenutavaid koeri oodanud hukkamine. Loomasõbrad olid kõvasti vaeva näinud selle nimel, et võimalikult palju pit bulle leiaksid endale kodud ega peaks varjupaikades surma ootama.

Loomasõber ja vabatahtlik Carolynn Williams ütles, et nad on väga õnnelikud, aga ei tähista enne, kui kohtuniku otsus pole ametlik. Williamsi sõnul on märkimisväärne see, kui paljud inimesed sõitsid veel viimasel minutil Montreali, et varjupaigast koeri päästa.