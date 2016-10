Eesti Loomakaitse Selts kuulutas avatuks loomasõbraliku ja -vaenuliku teo konkursi

Oktoobri- ja novembrikuu jooksul saavad saata kõik inimesed enda arvamuse 2016. aastal Eestis aset leidnud kõige positiivsemast ja negatiivsemast loomadega seotud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud teost. Lugusid oodatakse e-posti aadressile 2016@loomakaitse.ee või Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) kodulehe kaudu kuni 30. novembrini.

1.-31. detsembrini saab igaüks samal veebiaadressil hääletada enim saadetud lugude seast kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo poolt. Jaanuari alguses kuulutab ELS välja kaks enim hääli saanud lugu.

«Loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimine kutsub aastale tagasi vaatama ning kaasa mõtlema, millised loomadega seotud juhtumid on meid enim südamlikult liigutanud või hingepõhjani šokeerinud. Üleskutse ärgitab rohkem märkama enda ümber abi vajavaid loomi, ennetama loomade väärkohtlemist ja harib mitmes mõttes: seab eeskujud, keda järgida ja teavitab, mis on täna meie ühiskonnas valitsevad loomade heaolu puudutavad kitsaskohad,» sõnas ELSi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.

Ülemaailmse loomade päeva tähistamiseks korraldab ELS koostöös aianduskeskusega Hortes heategevusliku koguperepäeva. Kella 11-16 toimuva ürituse eesmärgiks on propageerida lemmikutega tegelemist, loomapidamiskultuuri arengut ja loomasõbralikku toitumist Eestis, keskendudes eelkõige loomade tervisele ja heaoluteemadele. Spetsialistid räägivad koerte psühholoogiast ja karvahooldusest, kasside tervisest ja toitumisest. Kohale tulevad mitmed tõuühingud, teraapiakoerad, näha saab koerte agility-etteastet ning moedemonstratsiooni. Kohale tulnud inimestele tutvustatakse lihtsamaid taimetoiduretsepte. Hortese parkimisplatsil on avatud kiipimistelk, kus Saue valla elanikele on lemmikloomade kiipimine tasuta, teistele 5 eurot. Perepäeval saavad täiskasvanud lasta soovi korral endale teha loomapildiga tätoveeringu, lastele on näomaalingud.

Rahvusvaheline loomade päev sai alguse 1931. aastal tunnustamaks kõiki maailma loomi ja tähistamaks positiivset mõju, mida loomad meile omalt poolt annavad.