Varjupaikade MTÜ tunnustas loomakaitsepäeva puhul silmapaistvat ametiisikut

Tänavuse preemia andis Varjupaikade MTÜ tegevjuht Triinu Priks üle Tallinna Keskkonnaameti juhataja Relo Ligile. Tänu Relo Ligi väsimatule tegutsemisele ehitas Tallinna linn loomade varjupaiga, mis vastab igati kaasaegsetele nõuetele ning võimaldab pakkuda peavarju kahesajale kassile ning umbes viiekümnele koerale.

«Tallinna linn võiks olla eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele just oma loomasõbraliku suhtumise poolest,» ütles Triinu Priks. «Lisaks omanikuta või eksinud loomadele peavarju pakkumisele, toetab linn ka loomade ravi esimese 14 päeva jooksul.»

Preemia saajale andis Triinu Priks koos tänuga üle Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilise lehe.

Varem on Elmo antud Valgamaa Veterinaarkeskuse juhatajale Urve Laidveele, Türi valla keskkonnaspetsialistile Ott Vilusaarele ning 2015. aasta preemia pälvisid kolm Rapla politseinikku - Erik Jõesaar, Arto Durejko ning Alar Smirnov.

Preemia nimetus Elmo on tulnud Eestis esmakordselt koerte enampakkumisega lõppenud sündmusest, mille käigus Valga loomade varjupaiga töötajad püüdsid vana vangla territooriumilt kinni hooletusse jäetud koerakarja. Elmo oli üks neist kahekümne neljast, kes paistis silma oma erakordse vapruse, kuid sõbraliku ja elurõõmsa suhtumisega kõigisse ja kõigesse. Kui preemiale nime otsides lõpuks Elmoni jõuti, oli kohe selge, et see on just see õige.