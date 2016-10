Tulemus on üsna üllatav: kõige mõrvarlikumad imetajad on surikaadid. Teadlaste analüüsist selgus, et umbes 20 protsenti surikaatide surmadest on tegelikult sootuks mõrvad. Nimekirjas on veel teisigi loomaliike, kes üllatavad sellega, et nad on suutelised oma liigikaaslasi tapma, kirjutab Mother Nature Network.

Näiteks tšintšiljad, Uus-Meremaa merilõvid, leemurid, Dama gasellid ja ümisejad on mõned neist liikidest. Need tulemused on üllatavad, ent ekspertide hinnangul on veelgi üllatavam see, kuidas antud uuringu tulemused panevad meid võrdlema inimeste käitumist loomade omaga.

Fotor/Scanpix

Teadlase José María Gómeze meeskond arvutas välja, et Homo sapiens on umbes kuus korda mõrvarlikum kui keskmine imetaja, ent see pole primaatide kohta midagi ebatavalist. Tänu reeglite ja seaduste loomisele on inimesed suutnud mõrvade arvu üha vähendada, ent see tähendab, et surikaadid ja teised armsad ning karvased loomakesed on tõusnud taoliste nimekirjade tippu.

Mõned teadlased on antud nimekirja kritiseerinud ja toonud nimekirja nõrkuseks näiteks selle, et pole arvestatud, kuidas või mis põhjusel erinevad liigid tapavad. Kui surikaatide seas esineb väga palju noorte loomade tapmist, siis näiteks inimeste seas on palju rohkem täiskasvanute tapmist võrreldes teiste liikidega.

Gómez kinnitas, et nad jätkavad antud teema uurimist.