Miks ei tohiks lasta koeral oma nägu limpsida?

Cornelli ülikooli veterinaarmeditsiinikolledži doktor Leni K. Kaplan selgitas, et inimesed usuvad, et koera suu on väga puhas seetõttu, et kui koer haava limpsib, siis ta eemaldab keelega sealt mustuse ja saaste ning see võib paranemist kiirendada. Tegelikult on aga koera suus väga palju baktereid ja koera ilaga võib omanikule edasi kanduda mitmeid haigusi ning nakkusi, vahendab Business Insider.

Miks koerad üldse limpsivad inimesi või teisi koeri? Üheks põhjuseks on see, et koerad kasutavad limpsimist teistega suhtlemiseks. Teine oluline põhjus on see, et koeraomanikul on kindel lõhn või maitse, mis mõjub koerale rahustavalt. Lisaks sellele limpsivad koerad teisi sageli ka sellepärast, et tähelepanu saada.

Kui koeraomanik on terve ja tugeva tervisega, siis ei tekita koera ila sattumine inimese nahale suuri probleeme. Kui aga ila peaks sattuma inimese ninna, suhu või silma, siis on põletiku tekkimise oht üsna suur.

Koera suus on palju erinevaid baktereid ja mõned neist bakteritest on sellised, mis võivad koeralt inimesele edasi kanduda ning haigusi tekitada. Näiteks võivad koera ilaga omanikule edasi kandida kolibakter ja Salmonella bakter, mis tekitavad inimestel tõsiseid seedeelundkonna haigusi.

Haiguste ja põletike vältimiseks ei tohiks lasta koeral oma nägu limpsida, kuna siis ei saa ila sattuda ka inimese ninna, suhu või silma. Samuti tuleks pärast koeraga tegelemist käed hoolikalt puhtaks pesta, sest ka kätel olev ila võib kogemata näiteks inimese silma sattuda. Kasuks tuleb seegi, kui koer elab puhtas keskkonnas.