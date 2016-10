Šveitsis kaduma läinud kodukass leiti 600 kilomeetri kauguselt

Nimelt leiti 15-aastane kass Sissi kodust St Gallenist umbes 600 kilomeetri kauguselt Bonni linnast Saksamaal. Sissi kadus ära eelmise aasta augustis ja perekond otsis kurti kiisut üsna pikka aega. Aga talve saabudes otsustasid nad otsingud lõpetada, edastab The Local.

«See oli meie jaoks väga raske. Me muudkui nutsime,» ütles kassiomanik Julika Fritzi. Naine sai aga korraliku üllatuse osaliseks, kui mõne päeva eest kontakteerus temaga Saksamaal Bonni linnas asuv loomade varjupaik. Naisele anti teada, et nad leidsid tema kassi ja tänu kiibile said kiirelt kätte ka kassiomaniku andmed.

Varjupaiga töötaja Susanne Wanniger ütles kohalikule ajalehele antud intervjuus, et Sissi leiti ühe räsitud linnaosa tänavalt. Kass oli väga kõhn ja kirpude poolt puretud.

Kuigi keegi ei tea täpselt, kuidas sattus Sissi nii kaugele, usub Fritzi, et kass läks kogemata võõra transpordivahendi peale ja ta sõidutati Saksamaale. Sõit St Gallenist Bonni kestab umbes kuus tundi.

Perekond tõi nädalavahetusel oma kassi Bonnist koju ja nad plaanivad Sissile ning pere teisele kassile paigaldada kaelarihma külge GPS-seadme.