Ninasarvikute aedikusse oli nimelt paigutatud hiigelkõrvitsast vormitud häll pisikese suvikõrvitsast ninasarvikupojaga. Nutikamad külastajad said ilmselt isegi aru, millele see vihjab.

Mõni aeg tagasi saadeti Viini Tallinna loomaaias elava 6-aastase teravmokk-ninasarvik Kibibi sõnnikuproov, millest selgus, et Kibibi on titeootel. Ninasarvikute tiinus on üsna pikk, umbes 450 päeva, seega pisikest ninasarvikut on oodata alles järgmise aasta juunis.