Päevakäpp: Sabrina ootab sooja kodu

«Mina olen õnnelik, seega pole tähtis, mida teised minust või mu kassidest mõtlevad,» ütles Jaapanis elav naine, kellel on 12 uhket pärsia kassi.

USAs, New Hampshire'is asuvas hotellis võtab külalisi lahkelt vastu kiisu, kes kaalub üle 14 kilogrammi. 8-aastane Logan on poole suurem kui teised temavanused kassid.

Uskumatu lugu: kassist sai lambakarja juht

Uus-Meremaal elab kass nimega Steve, kes veedab üsna palju aega koos lammastega. Tänaseks on lambad hakanud Steve'i niivõrd palju austama, et käivad tal pidevalt kannul. Steve'i omaniku sõnul on kassist saanud lambakarja juht.