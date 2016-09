Nälginud Ned oli umbes poole kergem kui ta oma vanuses tegelikult oleks pidanud olema. Tema omanik, 32-aastane Marie Staniforth, väitis esialgu, et tegemist on tänavakoeraga, kuid peagi selgus, et koer kuulub naisele.

Kohalik kohus mõistis Staniforthi eile süüdi loomapiinamises ja naist ootab ees 18 nädala pikkune vanglakaristus.

Tänaseks on Ned loomakaitsjate hoole all õnneks kosunud ja näeb juba palju kobedam välja.