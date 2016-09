Toakass tekitas kodus tulekahju

Kassid tahavad tihtilugu oma küüsi teritada, aga kui kiisu õues ei käi, siis võib ta küünte teritamiseks kasutada mõnda mööblieset, kuid kassiomanikke see tavaliselt ei rõõmusta. Sa ei pea kassile tingimata spetsiaalset kraapimispuud ostma, sest midagi analoogset on võimalik täitsa oma kätega valmistada.

USAs, New Hampshire'is asuvas hotellis võtab külalisi lahkelt vastu kiisu, kes kaalub üle 14 kilogrammi. 8-aastane Logan on poole suurem kui teised temavanused kassid.

Kasside Turvakodus ootab uut omanikku hurmavalt kaunis Pepa, kel on väiksed krutskid sees. Nimelt armastab Pepa väga paitamist ja inimeste lähedust.

Uskumatu lugu: kassist sai lambakarja juht

Uus-Meremaal elab kass nimega Steve, kes veedab üsna palju aega koos lammastega. Tänaseks on lambad hakanud Steve'i niivõrd palju austama, et käivad tal pidevalt kannul. Steve'i omaniku sõnul on kassist saanud lambakarja juht.