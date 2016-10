Nutikad loomaomanikud mõtlevad mööblit valides ka lemmikule

Nutikaid lahendusi leiab internetist küll ja veel. Lisaks sellele, et lemmikloomadele disainitakse üha uhkemaid magamisasemeid (vaata galeriid), leidub järjest rohkem kavalaid ideid, kuidas teha nii, et üks mööbliese rahuldaks nii inimese kui lemmiklooma vajadusi.

Näiteks disainer Koitchi Futatsumata mõtles välja kohvilaua, mille all on võrkkiike meenutav magamisase, mis on kasside suureks lemmikuks (vaata pilti). Veebileht CatCrib pakub aga loomaomanikele taolist võrkkiike, mille saab paigaldada tooli või tugitooli alla ja kus kass saab mõnuleda (vaata pilti).

Disainer Corentin Dombrecht kujundas aga riiuli, mille küljes on trepp, kust kiisu saab riiuli otsa ronida (vaata pilti). Eest vaadates ei pane treppi tähelegi, sest selle astmed sulanduvad niivõrd hästi ülejäänud riiuliga kokku. Taolise riiuli puhul ei pea muretsema, et kiisu ajab ronides riiulilt midagi maha.

Üks asi, mis kassiomanikele sageli peavalu valmistab, on see, kuhu võiks paigutada toakassi tualeti. Muidugi võib poest osta kinnise tualeti, mille võib panna lihtsalt toanurka või mujale, kus kass sellele kergesti ligi pääseb. Aga palju nutikam on paigutada kassi liivakast hoopis olemasolevasse madalasse kappi (vaata pilti). Kapi sisse saab lisaks liivakastile panna veel liivakoti ja muud tarvikud, mille abil liivakasti puhastada. Kapi peale saab aga paigutada lilli, raamatuid või muid esemeid.

Nutikaid erilahendusi saab kasutada ka köögis. Disainerid on välja mõelnud näiteks sahtleid, kuhu saab paigutada kassi või koera söögikausid. Kui kätte jõuab söögiaeg, siis tuleb sahtel lahti tõmmata, muul ajal võib selle aga kinni panna, et sahtel ette ei jääks. Sel moel ei jää söögikausid ette ka siis, kui asud köögipõrandat koristama.

Eestis pakub loomaomanikele erilahendusi näiteks Mööblimasin. Lisaks lemmiklooma toidunõude peitmisele pakuvad nad võimalusi, kuidas lemmikule kööki mõnus ase mahutada, et kass või koer saaks sinu seltsis olla, kui asud süüa valmistama. Samuti saab nutikalt välja mõelda selle, kuhu paigutada köögis lemmiklooma toit nii, et see ei jääks ette, ent seda oleks siiski mugav võtta (vaata pilte).

Täiesti eraldi kategooria moodustavad aga need sisekujunduslahendused, mis on kogu aeg nähtaval kohal. See tähendab näiteks seda, et koju meisterdatakse spetsiaalsed seintel looklevad rajad, mööda mida kiisud saavad muretult turnida (vaata pilti). Samuti on võimalik paigaldada seina külge riiulit meenutav alus, mis on tegelikult mõeldud kassi magamisasemeks (vaata pilti). Selliste lahenduste puhul peab aga arvestama sellega, et need on n-ö püsivad ja neid ei saa ära peita, kui näiteks külalised tulevad.