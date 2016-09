USA teadlane dr Peter Marra ütles hiljuti ühes intervjuus, et õues hulkuvate kasside arvu tuleks igal võimalikul moel vähendada. Mehe karm sõnavõtt on paljud kassiomanikud ära hirmutanud.

Loomad ja linnud, kes oskavad «tööriistu» kasutada

Teadlased avastasid hiljuti, et väljasuremise ohus olev Hawaii vares on üks neist lindudest, kes oskab kasutada «tööriistu»: nimelt märgati, et vares oskab kasutada väikseid oksi selleks, et puus olevates pragudest kätte saada toidupalakesi, milleni ta muidu ei ulatuks.