Internetis lööb laineid naine, kel on 12 pärsia kassi

Naise sõnul sai kõik alguse siis, kui ta võttis oma esimese kassi Yuki. Ta leidis Yuki autoteelt külmetamast ja kass oli väga räpane. Mõni aeg hiljem otsustas ta võtta veel kaks kaunist pärsia kassi. Aga ülejäänud üheksa kiisut? Need on esimese kolme järeltulijad. End «täiskohaga kassiemmeks» nimetav naine kinnitas, et tänaseks on kõik kassid steriliseeritud või kastreeritud ja rohkem järeltulijad pole oodata.

Kuna naisel on õnnestunud kassidest üsna ilusaid pilte teha, siis tekib küsimus, kuidas ta suudab kiisud sel moel poseerima panna. «Ma tõmban nende tähelepanu kasside lemmiku mänguasjaga, kus on suled küljes,» paljastas naine saladuse.