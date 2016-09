Riik, kus pole ühtegi hulkuvat koera

Õige vastus on Holland. Kuidas on Hollandil aga õnnestunud see, et tänavatel pole ühtegi hulkuvat koera? New York Posti andmetel on põhjuseid mitu. Esiteks on Hollandis seadusega sätestatud see, et loomapiinajad pannakse vangi.

Teine oluline põhjus on see, et Hollandis viiakse sageli läbi kampaaniaid, mille raames saavad koeraomanikud oma lemmikloomi tasuta kastreerida või steriliseerida. Tänu sellele ei pea koeraomanikud tegelema kutsikatega, kelle tulekuks nad sugugi valmis polnud.

Kolmandaks, Hollandis on puhtatõulised koerad kõrges hinnas, kuna seadusega on kehtestatud neile kõrged maksud. Sellest tulenevalt võtavad inimesed rohkem lemmikuid varjupaikadest.

Tuleb tunnistada, et Hollandis elavatel koertel on tõesti hea elu ja teised riigid võiksid Hollandi eeskuju järgida.