USA hotellis tervitab külalisi ülisuur kass

Tavaliselt uitab Logan mööda hotelli ringi või mõnuleb kõnniteel päikese käes. Külalistele meeldib ta väga ja ta on ka internetis kuulsust kogumas. Külalised on Loganit hotellis väga palju pildistanud ja filminud, kirjutab Fox News.

Susan ja Tor Brunvand võtsid Logani varjupaigast kuus aastat tagasi. Susani sõnul oli Logan esialgu «normaalses suuruses» kass, aga peagi selgus, et kiisu on üsna isukas ja sõi ka pere teiste kasside kausid tühjaks. «Ta hakkas aeglaselt kaalus juurde võtma,» meenutas Susan. Naine ütles, et nad tundsid lausa muret, et kassil võib midagi viga olla, kuna ta sõi nii palju.«Mul on kogu elu kasse olnud, aga ükski neist pole niiviisi käitunud,» sõnas ta.

Susan Brunvand ja Logan. Jim Cole/AP

Brunvandid käisid Loganiga arsti juures, kuid läbivaatusel ei selgunud, et kiisul midagi viga võiks olla. Nad isegi viisid Logani ajutiselt ühe sõbra juurde elama lootes, et lahusolek võib kassi söögiisu vähendada, kuid see ei mõjutanud kiisu kehakaalu peaaegu üldse.

Susan Brunvandi sõnul on inimeste reaktsioon Loganit nähes alati erinev. Mõned on suurest kassist vaimustuses, mõned tunnevad muret tema tervise pärast. Üks inimene võttis Susaniga isiklikult ühendust ja ähvardas tema peale politseisse kaevata, sest Susan on oma kassi liialt paksuks söötnud ning see ohustab kiisu tervist.

Jim Cole/AP

Hotelli külastanud Janet Lynn ütles, et temal oli kassist kahju, kuna kiisu nägi selgelt ülekaaluline välja. «Ta oli nii paks. Kassid ei tohiks nii paksud olla, see pole tervislik... Ma ei mõista, miks keegi laseb oma lemmikul niivõrd suureks kasvada,» lausus Lynn.

Susan Brunvandi sõnul ei saa tema omalt poolt midagi ette võtta, et kiisu kaalust alla võtaks. Ta on täielikult välistanud operatsioonile minemise ja naeris selle peale, kui talle soovitati kass jooksulindile treenima panna. Ta lubab Loganil käituda ja elada samuti nagu pere teised kaks kassi. Logan veedab oma päevi enamasti õues ja saab kõigega hakkama, kaasa arvatud diivanile hüppamise ja oravate tagaajamisega.