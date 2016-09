Rotid peletasid perekonna kodust välja

Pereisa Michael McCanni sõnul püüdis ta 24 tunni jooksul kodust kinni 19 rotti. Perekond kolis ajutiselt sugulaste juurde, kuni nad leiavad uue elukoha. Perekonna kass Lady peab elama varjupaigas seni, kuni pere uue kodu saab ja see võib juhtuda alles jõulude paiku, kirjutab The Guardian.

Pereema Paula McCann rääkis, et nende maja käis vaatamas ka terviseameti esindaja, kelle otsus oli konkreetne: McCannide maja pole elamiskõlblik. «Nende rottidega pole võimalik toime tulla. Nad on rõvedad ja ohustavad terve perekonna tervist ning me ei taha seal elada,» ütles pereema.

Tänav Belfastis, kus asub ka McCannide endine kodu (Press Association Images)

Paula McCanni sõnul kolisid rotid nende majja siis, kui pere oli parajasti puhkusereisil. Rotid olevat majja tunginud elektrikaabli aukude kaudu, mida nad olid suuremaks närinud. «Nad on läbi närinud pesumasina, mikrolaineahju ja isegi rösteri juhtmed. Nad on kasutanud mu potte ja panne tualetina ning igal pool on kohutav segadus. Kõik on saastatud,» rääkis naine.

Pereisal õnnestus esimese 12 kodus veedetud tunni jooksul lõksude abil kinni püüda kaheksa rotti, seejärel veel neli ja lõpuks sai ta kokku kätte 19 rotti. McCanni sõnul olid need suured ja halli värvi rotid.