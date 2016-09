Uskumatu lugu: kassist sai lambakarja juht

Erinevalt koertest, ei tervita kassid omanikke saba liputades või keelega üle omaniku näo tõmmates, ent see ei tähenda, et kassid ei naudiks inimeste seltskonda. Kassid väljendavad oma kiindumust lihtsalt palju tagasihoidlikumalt.

Poes on müügil niivõrd lai valik erinevaid kassitoite, et kui minna esimest korda värske kassiomanikuna kiisule toitu valima, siis võib silme eest üsna kirjuks minna. Mida tasuks silmas pidada, kui lähed kassile süüa ostma?

Loomadega koos elamine mõjub tervisele hästi

Teadlased on kindlaks teinud, et inimestel, kes on üles kasvanud farmides, esineb vähem allergiaid ja farmides kasvanud naistel on tugevamad kopsud kui linnas kasvanud naistel. Teadlaste sõnul täheldati seda kõigis 13 riigis, kus taoline uuring läbi viidi.