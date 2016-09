Miks tuleks koera hambaid puhastada?

Koera hambaid tuleb pesta iga päev ja väga hea oleks seda teha lausa pärast igat söögikorda. Pesemata hammastel võib tekkida hambakivi ja hiljem ka igemepõletik. Ravimata ja hooldamata hambad võivad hakata loksuma ja lagunema, mistõttu tuleb need eemaldada. Säravad valged hambad on terve koera tunnus, kirjutab Krista Laanet Chihuahua Sõprade Liidu kodulehel.

Kuidas harjutada koera hambapesuga?

Sellega tuleb alustada kutsikaeast, nii harjub koer selle tegevusega ilma probleemideta. Hamba harjamine tuleb koerale toredaks tegevuseks kujundada. Pane alustuseks harjastele näiteks pasteeti ja lase koeral seda limpsida. Järgmisel korral pane harjastele tükike liha. Kui koer on hambaharjaga sõbraks saanud, võid tasapisi hakata harjamist harjutama. Mõne päeva pärast saad kasutama hakata koertele mõeldud hambapastat. Pärast pesu võib koerale pakkuda väikse tüki maiust või temaga mängida.

Väga hea on ka õhtuse pesu järgselt kohe õue jalutama minna või mängida. Koer õpib hambapesu meeldivaga seostama ja võib järgmist pesu lauda oodata. Kui sinu koera suu haiseb ja tema hambad on kollakashallid või kohati lausa musta katuga kaetud, hambaplaat on kare ja igemed põletikulised, tuleb viivitamatult loomaarsti juurde minna, sest sellisel juhul on ainus lahendus kerge narkoosiga hambakivi eemaldamine.

Sellise puhastuse järgselt tuleb aga koheselt alustada kodust igapäevast hambahooldust, sest hambakivi võib tagasi tekkida lausa kuu jooksul. Täisealisel koeral on aga üsna raske esimest korda hambaid pesta. Varu kannatust, harjutamine võib võtta nädalaid, kuid ühel päeval õnnestub see kindlasti.

Hammaste puhastamiseks on mitmeid vahendeid

Hammaste puhastamiseks on loodud erinevate maitsetega hambapastad, pihustid, geelid, näpuotsa pandavad harjased ja hambapuhastuspadjandid. On ka mõned looduslikud puhastusvõimalused. Kerge hambakivi korral saab väga hea ja kiire tulemuse tavalise söögisoodaga, mida tuleks kahel korral päevas hammastele hõõruda/harjata. Kuna sooda võib ärritada limaskesta, tuleks see pärast puhastusprotseduuri eemaldada kas märja lapi või vatipadajaga. Sooda tapab bakterid ja aitab lahustada ning eemaldada hambakivi.

Igemepõletiku korral tuleks soodaga ka koera igemeid õrnalt töödelda ning siis suu puhastada. Väga hea vahend suviseks hambahoolduseks on tavaline aedmaasikas, mis küll hambakivist võitu ei saa, kuid igapäevasel hooldusel on tubli abimees. Samuti paneb maasikas hambaplaadi kaunilt särama.

Koer, kes on hammaste puhastamisega harjunud, on protseduuri ajal rahulik ja laseb omanikul kenasti oma suus toimetada. Ajaline panustamine tasub ennast kuhjaga ära, kuna terve ja rõõmus koer teeb ka pere õnnelikuks. Pese koera hambaid!