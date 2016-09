Saksamaa loomaaias põgenesid lõvid oma puurist

Loomaaed, kus tapeti noor kaelkirjak, sai uue väikse kaelkirjaku

2014. aastal šokeeris loomasõpru uudis Kopenhaageni loomaaiast. Nimelt teatas loomaaed, et neil on kaelkirjakuid liiga palju, mistõttu otsustati üks noor kaelkirjak tappa ja külastajate silme all tükeldada, et tükid lõvidele söögiks anda.