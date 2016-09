Tegemist on loomaga, kes sünnib pimedana ja karvutuna. Täiskasvanuna peaksid tema keha katma teravad okkad, umbes sellised nagu siilil.

Vihjeks võib veel nii palju öelda, et see on üks väheseid loomi lisaks nokkloomale, kes muneb ja hakkab oma järglasi seejärel kukrus kasvatama.

Õige vastus: tegemist on sipelgasiili pojaga.