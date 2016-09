Süüria mees hoolitseb sõjapiirkonnas kasside eest

Süüria suurimas linnas Aleppos on alates 2012. aastast pidevalt lahingud toimunud. Vastasleerid on üritanud linna üle kontrolli haarata ja seetõttu on linn inimestest üsna tühjaks jäänud. Aga kassid pole kuskile kadunud, edastab The Dodo.

HOSAM KATAN/REUTERS

Mohammed Alaa Jaleel, kes töötab kiirabi autojuhina, toitis esialgu 20 kodutut kassi, aasta hiljem oli mehe hoole all juba üle saja kassi ja ta otsustas luua kasside varjupaiga Il Gattaro d'Aleppo. «Mõned inimesed lihtsalt jätsid oma kassid mulle, sest ma armastan kasse,» rääkis mees.

HOSAM KATAN/REUTERS

Üks väike tüdruk, kes pidi perega linnast põgenema, tõi oma kiisu Alaa Jaleeli juurde ja pisarsilmil palus mehel endale kassist pilte saata. Mees on oma lubadust pidanud ja teeb aeg-ajalt tüdruku kassist pilti ning saadab tüdrukule. Ta lubas tüdrukule, et hoolitseb kassi eest seni, kuni tüdruk oma perega ükskord tagasi tuleb.

HOSAM KATAN/REUTERS

«Kuna kõik on riigist lahkunud, kaasa arvatud minu enda pere ja sõbrad, on neist kassidest saanud mu uued sõbrad,» ütles mees. «Mis ka ei juhtuks, mina jään nendega.»

Nüüd tuntakse teda «Aleppo kassimehena» ja tema lugu on kajastanud mitmed suuremad uudisteportaalid.