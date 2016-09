Montreali linnajuhtide otsus tähendab tuhandete koerte hukkamist

Teisipäevasel koosolekul toimunud hääletusel võeti vastu kohaliku omavalitsuse seadus, mille järgi pole Montrealis lubatud pidada koeri, kes meenutavad pit bulle. Erandiks on vaid need juhtumid, kus omanikud on suutelised täitma linna poolt sätestatud rangeid tingimusi, edastab The Dodo.

Volikogu hakkas kaaluma pit bullide keelustamist linnas pärast mitut juhtumit, kus pit bull või pit bulli meenutav koer oli inimest rünnanud. Kõige jõhkram juhtum leidis aset eelmise aasta juunis, kui koer ründas koduaias askeldanud naist ja naine suri. Kusjuures tänaseni pole kindlalt teada, kas rünnanud koer oli üldse pit bull või pit bulli meenutav tõug.

«Montreali linnapeana on minu kohuseks kodanikke kaitsta,» ütles linnapea Denis Coderre ajakirjanikele vahetult pärast hääletust. Kõik need koerad, kel pole otsuse jõustumise hetkel omanikku – näiteks varjupaikades elavad pit bullid –, tuleb magama panna.»

Otsus puudutab tervet Montreali linna ja keelatud on järgmised tõud: Staffordshire'i bullterjer, Ameerika Pit Bull terjer, Ameerika Staffordshire'i terjer. Lisaks sellele kehtib keeld koertele, kelle tõug on eelpool nimetatud tõugude segu ja koertele, kel esineb nimetatud tõugudele iseloomulikke jooni.

Kiired koduotsingud

Montreali loomaõiguslaste ühingu esindaja Alanna Devine sõnas, et nemad toimetavad igal aastal umbes 2000 koera varjupaikadesse. Neist koertest ligi 700 on sellised, keda puudutab linnajuhtide värskeim otsus. Devine lisas, et uus seadus on sõnastatud nii, et pärast seaduse jõustmist pole neid koeri lubatud varjupaikadest ära võtta, mis tähendab seda, et koerad hukatakse.

Mõned pit bulle meenutavad koerad on varjupaikadest juba kodudesse kolinud. Carolynn Williams, kes on organiseerinud pit bullide väljarännet teistesse linnadesse, ütles, et see on täiesti ebaloogiline otsus. «On tõestatud, et tõupõhised keelud ei toimi. See lihtsalt sunnib inimesi neid koeri illegaalselt pidama ja see tekitab veelgi enam probleeme,» lausus ta.

Williamsil on õnnestunud varjupaikadest päästetud pit bulle transportida uutesse kodudesse Albertas ja Saskatchewanis, kuid kodu leidnud koerte hulk on väga väike võrreldes nendega, kes on veel Montreali varjupaikades ootel ja keda ootab eutanaasia.

Tõupõhised keelud pole edukad

Sugugi mitte kõik linnavolikogu liikmed polnud antud otsusega nõus. Debatid said alguse juba teisipäeva varahommikul ja jätkusid pärast lõunapausi. Sterling Downey, volikogu liige ja erakonna Projet Montreal liige, hoiatas, et taoline keeld võib tekitada probleeme teiste võimupiirkondadega, mis on analoogsed keelud tagasi lükanud.

Downey ei eksinud. Montrealis toimuv on ajendanud loomasõpru üle maailma häält tõstma, sõna on võtnud ka mitmed kuulsused ning isegi Ameerika advokaatide ühendus saatis linnapea Coderre'ile kirja, kus nad seavad kahtluse alla taolise keelu seaduslikkuse.

Quebeci veterinaaride liit on samuti esitanud ametliku kaebuse keelu vastu, rõhutades, et igal loomaarstil on õigus valida, kas ta tahab koera magama panna või mitte. «Professionaalses, moraalses ja eetilises mõttes ei ole ma kohustatud neid loomi magama panema,» ütles loomaarst Karen Joy Goldberg.

Lisaks kõigele on Montreali loomaõiguslaste ühing esitanud linnale oma ultimaatumi. Loomaõiguslaste ühing juhib loomade varjupaiku 12 Montreali linnaosas ja nad on ähvardanud lõpetada linnaga sõlmitud lepingud, kui keeldu ei tühistata.

Kahjuks võib Montreali otsus vallandada n-ö doominoefekti terves Quebeci osariigis. Osariigi juhid pidavat juba kaaluma analoogset keeldu ja Devine'i sõnul võidakse sellest teada anda üsna pea. Aga kui seadusetegijad soovivad mõnda näidet sellest, et taolised keelud ei toimi, siis pole tarvis vaadata kaugele. Ontarios on pit bullid umbes kümme aastat keelatud olnud, kuid selle aja jooksul on koerahammustuste juhtumite arv tõusnud. Loomasõprade sõnul on Ontarios langetatud otsus perekondi lõhkunud, koerte elukvaliteeti märgatavalt halvendanud ja tuhanded süütud koerad on elu kaotanud.

Mida koeraomanik peab tegema?

Kui seadus jõustub, siis on pit bullide omanikel mõned kuud aega, et läbida taustauuring ja maksta 150 dollarit spetsiaalse loa saamise eest. Nende koerad peavad olema steriliseeritud või kastreeritud, vaktsineeritud ja koeral peab olema kiip. Avalikus kohas peavad need koerad olema 120-sentimeetrise rihma otsas ja kandma suukorvi.

«Montrealis on palju kodutuid ja madala sissetulekuga inimesi, kes lihtsalt pole võimelised neile tingimustele vastama, et eriluba saada,» ütles Alanna Devine. «Neilt võetakse koerad ära ja pannakse magama.»

Aga loomasõbrad ei anna veel alla ja Change.org keskkonnas saab iga soovija anda oma toetusallkirja keelu tühistamiseks.