Kurb video: vangistuses elav delfiin on eluisu kaotanud

Hiljuti postitati sotsiaalmeediasse video ühest delfiinist, kes hulbib üsna väikeses basseinis. Esialgu tundub, et delfiin on surnud, kuid siis vahetab ta asendit. Ta on elus, aga ta ei tahaks olla.