Sõjakas chihuahua paneb omanike armusuhte proovile

Chihuahua'd võivad ju väikest kasvu olla, aga kui nad haukuma hakkavad, siis see võib omanike närvid tõeliselt proovile panna. Pebblesi omanik Claire Roberson rääkis, et neid on mitmest koertele mõeldud trennist välja visatud, sest Pebbles ärritub teiste koerte peale väga kergesti. Kusjuures sõjakas Pebbles ei hooli sellest, kui vastane on temast kordades kogukam.

Robersoni sõnul on väikese koera sees justkui mingi kurjus peidus ja naine pelgab koeraga väljas jalutamas käia. Koer on proovile pannud ka Claire suhte elukaaslase Joe'ga, kellega nad on kuus aastat koos olnud.