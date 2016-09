Kaheksa viisi, kuidas kass oma kiindumust näitab

Loodusportaal Mother Nature Network tõi välja kaheksa moodust, kuidas kiisu oma kiindumust näitab.

Peamüks ja jalgade hõõrumine

Kassidel on teatud kohtades lõhnanäärmed ja kui kiisu oma pead vastu omanikku hõõrub, siis ta märgistab omanikku enda lõhnaga ja see annab märku, et sa oled tema pere liige. See lõhn tekitab kassile turvatunnet ja pakub äratundmisrõõmu.

Enese eest hoolitsemine

Enda lakkumine ja pesemine on samuti üheks mooduseks, kuidas kass oma territooriumit märgistab. Kui ühes majapidamises on mitu kassi, siis võib sageli juhtuda, et kassid lakuvad üksteist. See on tavapärane käitumisviis, mille abil kassid oma perekonda märgistavad.

Aeglane pilgutamine

Kui kass vaatab sind ja pilgutab aeglaselt silmi, siis see tähendab, et ta on rahulolev ning tunneb end sinu juuresolekul hästi. Kasside käitumise ekspert Jackson Galaxy selgitas, et kassid muidu ei pilguta silmi nii aeglaselt, aga see on nende jaoks viisiks, kuidas anda märku, et ta on haavatav ja usaldab omanikku.

Kõhu näitamine

Veel üks moodus, kuidas kiisu enda haavatavust näitab, on selili keerates ja kõhtu omanikku poole pöörates. Sellega annab kass märku, et ta tunneb end mugavalt ja usaldab sind. Omaette küsimus on muidugi see, kas kass laseb oma kõhtu ka puudutada või ärritab see teda. See sõltub juba kassi iseloomust.

«Sõtkumine»

Kui kass on omaniku süles või läheduses ja hakkab teki, rõivaeseme või muu pehme pinna peal n-ö käppadega sõtkuma, siis see näitab, et ta on lõõgastunud ja rahulolev. Kassipojad teevad seda sageli oma ema kõhu juures, sest see peaks stimuleerima emal piima tootmist. Täiskasvanud kassid väljendavad sel moel aga rahulolu.

Jälitamine

Kui kass käib sul kogu aeg järgi ja hüppab mööbliesemete peale, et sulle lähemal olla, siis pole kahtlustki, et talle meeldib su seltskond. Ta võib seda muidugi teha ka seetõttu, et soovib süüa, aga kui kass käitub niiviisi siis, kui pole parajasti söögiaeg, siis võib end üsna õnnelikuks kassiomanikuks pidada.

Saba erinevad asendid

See, mis kujuga on parajasti kassi saba, võib kassi tunnete kohta nii mõndagi paljastada. Sirge ja püstine saba tähendab tervitust ning seda, et kassil on hea meel sind näha. Ekspertide hinnangul on see ilmselt üks selgemaid mooduseid, kuidas kassid oma kiindumust näitavad. Küsimärgikujuline saba tähendab äratundmist, sõbralikkust ja kiindumust.

Nurrumine

Kassi nurrumine ei viita alati õnnetundele, vahel nurruvad kiisud ka hirmu või valu tõttu, aga kui kiisu on end omaniku süles kerra keeranud või hõõrub end vastu omaniku jalga ja nurrub, siis see viitab kahtlemata rõõmutundele.