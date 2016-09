Kurb video: vangistuses elav delfiin on eluisu kaotanud

Video on tehtud Jaapanis Taiji vaalamuuseumis, kus mereimetajaid hoitakse väikestes basseinides, mis paiknevad kõigest paari meetri kaugusel ookeanist. Muuseumis elavad delfiinid on kõik üsna depressiivsed, sest nad on pealt näinud oma pereliikmete tapmist, kirjutab The Dodo.

Igal aastal ajavad kohalikud delfiinikütid massiliselt delfiine salajasse lahesoppi, kus ilusama välimusega delfiinid püütakse kinni ja ülejäänud tapetakse. Kinni püütud delfiinid müüakse edasi ja tavaliselt jõuavad nad loomaparkidesse, tapetud delfiinide liha võib Jaapanis aga jõuda poelettidele, kuigi pakendil võib kirjas olla, et tegemist on vaalalihaga. Täpsemalt on seda kajastatud 2009. aasta filmis «The Cove - mere verine saladus».

Värske video autoriks on aga loomaõiglane Jessie Treverton. «Ma tõesti arvasin, et see delfiin on surnud,» ütles Treverton The Dodole antud intervjuus, «ta ei liigutanud end tükk aega. See delfiin oli sügavas depressioonis ja seda oli väga raske vaadata.»

Kuigi Treverton tunnistas, et ta ei tea selle konkreetse delfiini täpset lugu, on üsna tõenäoline, et delfiin on kinni püütud kurikuulsas lahesopis kas sel või eelmisel aastal. Oma ülejäänud elu veedab delfiin vangistuses ja teda sunnitakse show'de ajal külastajatele erinevaid trikke näitama. Kusjuures, Taiji vaalamuuseum pakub külastajatele ka võimalust delfiinidega koos ujuda ja seda tehakse tavaliselt samas lahesopis, kus paaril korral aastal värvub vesi delfiinide vere tõttu punaseks.

«Ma olen umbes 20 aastat merd sõitnud, kuid ma pole kunagi varem näinud ühtegi delfiini sel moel käitumas. Looduses on delfiinid õnnelikud ja täis elurõõmu, aga see üksik delfiin oli väga õnnetu. Ta oleks justkui eluisu kaotanud,» lausus Traverton.

Loomaõiguslased hoiavad Taiji vaalamuuseumis toimuval silma peal.