Emane põder ründas koertega jalutanud meest

Svappavaaras elav mees läks umbes kella kaheksa paiku hommikul koertega kõndima, kuid rahuliku jalutuskäigu asemel leidis aset vastasseis ühe emase põdraga, kes ründas meest ja murdis ta käeluu, edastab The Local.

«Mehe sõnul ründas teda põder. Tal õnnestus esialgu minema pääseda, kuid siis oli põder tagasi tulnud ja mehe kätt tõsiselt vigastanud,» ütles politsei esindaja Börje Öhman. Arvatavasti ärritas mees põtra sellega, et sattus põdra ja tema kahe noore vasika vahele.

Politsei otsustas, et põdrapere tuleb maha lasta. Jahimehed otsisid piirkonna läbi, kuid ei leidnud tigedat põtra ega tema vasikaid kusagilt. Jaht lõpetati teisipäeval. Politsei sõnul on kõige tõenäolisem see, et põder läks oma vasikatega oma õigesse keskkonda ehk metsa tagasi.

See pole esimene kord, kui Rootsis on põder inimest rünnanud. 2014. aastal ründas põder Luleå linnas üht koeraga jalutanud meest ja paar päeva hiljem ka üht naist. Agressiivne põder pandi magama.