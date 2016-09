Murelik pardiema ootas lennuraja kõrval päästjaid

Uus-Meremaa õhujõud ulatasid oma abikäe ühele pardiemale, kes ootas murelikult lennuraja kõrval, kuna tema pojad olid kitsasse äravoolušaht kukkunud. Lennuraja hooldajad tegid oma tavapärast rajakontrolli, kui nad märkasid pardiema ja lõpuks leidsid ka tema kümme pojakest. Kuna pardiema oli lennukite maandumisrajale niivõrd lähedal, pidid päästjad olukorra kiirelt lahendama, sest oli oht, et pardi tõttu jäetakse lende ära, kirjutab The Dodo.

«Part on üsna raske objekt ja kui kiirused on suured, siis võib üks part paksu pahandust tekitada. Me pidime kiirelt midagi ette võtma, et part lennuraja äärest lahkuks veel enne päeva esimest lendu,» kirjutasid õhujõud sotsiaalmeedias.

Kuna lennuraja kõrval olev vee äravoolušaht oli väga kitsas, ei saanud päästjad pardipoegi hästi kätte, seega tuli neid oksakestega julgustada edasi liikuma, kuni nad jõudsid kohta, kus päästjad said nad juba välja tõsta. Päästeoperatsioon oli edukas ja kõik said oma päevaga tavapäraselt jätkata.