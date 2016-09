Päevakäpad: vahvad kassipojad otsivad kodu

Kassipojad on väikesed ja aktiivsed ning ääretult armsad. Pisikesed vennakesed päästeti Jõgevalt, kui neid ohustas eutaneerimine, kuid õiged inimesed olid õigel ajal õiges kohas ja nüüd nurruvad need kaks juba hoiukodus.

Millised on Sabatäht ja Musthabe? Ühel hetkel on nad tõelised väiksed marakratid, kes korraldavad hoiukodus vahvaid kassimänge, teisel hetkel on nad nagu pisikesed inglid, kes õndsas unes kiisuunenägusid näevad. Mõlemad on suured aktivistid ja samas ka õrnad miilustajad, mistõttu on eriti imelik, et Sabatäht ja Musthabe kodude ootele nii kauaks on jäänud.

Sabatäht ja Musthabe juba ootavad oma perede kirju. Kõige toredam oleks muidugi see, kui kiisud saaksid ühisesse koju kolida. Kui sina tunned Sabatähe või Musthabeme (või mõlema) vastu huvi, siis kirjuta info@kassideturvakodu.ee.