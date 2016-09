Lihtne videoõpetus: valmista kassile kraapimispakk

Miks kassid mööblit kraabivad?

Need kassiomanikud, kelle lemmikud elavad peamiselt toas, teavad hästi, kui suurt frustratsiooni võib tekitada see, kui kass on järjekordse mööblieseme avastanud ning asub seda küüntega kraapima. Ent kassid teevad seda kindlal põhjusel.