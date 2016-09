Loomadega koos elamine mõjub tervisele hästi

Kümme väga head põhjust, miks võiks kassi võtta

Kassidel on inimeste jaoks olnud väga eriline tähendus juba üsna pikka aega. Ammustel aegadel kiputi kasse lausa jumaldama ja isegi nüüdisajal kohtlevad paljud kassiomanikud oma lemmikuid kui jumalaid.

Põhjused, miks kassid on tervisele kasulikud

Lisaks sellele, et kassid on inimese väga head sõbrad, on nad kasulikud inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Oluline põhjus, miks just naistel võiks olla lemmikloomad

Mitmed uuringud on tõestanud, et lemmikloomad mõjuvad omanike tervisele reeglina hästi ja võivad lausa pikendada loomaomaniku eluiga. Nüüd on aga leitud, et lemmikloomad on eriti kasulikud just naistele.

Lemmikloom võib kuumarabanduse saada vaid mõne minutiga

Tänavu jõudsid kuumad suveilmad kohale tavapärasest varem ning ilmateenistuse prognooside kohaselt peaks lähipäevadel ja -nädalatel temperatuur tõusma veelgi. Eestimaa loomakaitse liidu ja loomade kiirabikliiniku spetsialistid tuletavad loomaomanikele meelde, et suvekuumus mõjub ka nende lemmikute tervisele laastavalt.

Avastus: koera süda lööb omanikuga samas rütmis

Teadlased avastasid, et koera ja tema peremehe omavaheline side on niivõrd tugev, et loomade ja peremeeste süda lööb lausa ühes rütmis.

Vaktsineerimine kaitseb sinu lemmiku elu

Vaktsineerimine on kõige tõhusam ja ohutum meetod, et kaitsta oma lemmiklooma paljude nakkushaiguste eest. Regulaarselt tehtud kordusvaktsineerimised aitavad looma organismis säilitada kaitsekehade piisavat taset ja vältida haigestumist.