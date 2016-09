Hobused oskavad inimestega suhelda

Teadlased treenisid hobuseid nii, et iga kord, kui hobune tahtis tekki peale, pidi ta koonuga plaati puudutama. Preemiaks sai hobune selle eest porgandit. Teadlased märkasid, et hobused soovisid tekki enamasti siis, kui ilm oli jahe, mis tähendas seda, et nad ei suhelnud inimestega suvaliselt või ainult selleks, et porgandit saada, kirjutab BBC.

Dr Cecile Mejdell Norra veterinaaria instituudist sõnas, et nad soovisid, et hobune annaks ise märku, kas talle meeldib tekki kanda või mitte. Põhjamaades pole see ebatavaline, et hobused on vahel tekiga kaetud.

Dr Mejdell ütles, et nende uuring kinnitas, et hobused on suutelised õppima ja inimesega suhtlema. «Hobuseid peetakse väga intelligentseteks, kuid see uuring näitas, et kui kasutada õigeid meetodeid, siis oskab hobune end väljendada ja langetab otsuseid, mis tunduvad inimestele loogilised,» lausus ta.

Uuringu jaoks tegid teadlased koostööd hobuste treeneriga, et õpetada 23 erinevale tõule inimestega suhtlemist. Kõigepealt õpetati hobusele, et ta peab liikuma aediku juurde ja puudutama koonuga seal rippuvat plaati. Seejärel õpetati hobusele plaadil kujutatud sümbolite tähendust: tekk peale - horisontaalne triip; tekk maha - vertikaalne triip; muutusteta - tühi kast. Viimaks õpetati hobusele, et erinevad sümbolid on seotud erinevate tegevustega. Treeningu lõpuks oskasid hobused plaadi abil märku anda, millal neil oli palav ja millal jahe.

Hobused eelistasid tekki siis, kui ilm oli niiske, tuuline ja jahe, aga kui ilm oli päiksepaisteline, siis palusid hobused tekid eemaldada. See näitas, et hobune langetas otsuse lähtuvalt oma enesetundest, mitte treenerist. Kogu treeningule kulus veidi üle kahe nädala. Hobuseid treeniti 10-15 minutit päevas.

Teadlased loodavad, et teisedki hakkavad seda teemat rohkem uurima ja õpetavad hobustele rohkem sümboleid, et nad saaksid veelgi enam inimestega suhelda. Loodetakse, et ka hobuste treenerid hakkavad seda meetodit kasutama.