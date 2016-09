Mida peaks kassile toitu valides silmas pidama?

«Kassi ideaalne toit on tegelikult äsjapüütud saak,» ütles loomaarst ja toitumisnõustaja dr Kenno Ruul. «Kõik, mis seda ei ole, põhjustab paratamatult varem või hiljem kassidel terviserikkeid.» Ruuli sõnul ei sobi kassidele poelettidel olevad kuivtoidud sellepärast, et need sisaldavad liiga vähe vett. Kuivtoitudes sisalduvad ebatervislikud süsivesikud võivad põhjustada ülekaalu ja ka suhkruhaigust.

«Kasside metsikud esivanemad elasid kõrbes ja said kogu oma eluks vajaliku vee saagist. Sellest tulenevalt on kassidel väga vilets januinstinkt. Kui elusolendis on vett umbes 75 protsenti, siis kuivtoidus on seda alla 10 protsendi. Vaid kuivtoitu sööv kass kannatab sageli varjatud veepuuduse all, mille tagajärjeks on põiepõletik,» rääkis Ruul.

Põiepõletik on kassi jaoks väga piinarikas ja isegi eluohtlik haigus. Põiepõletikuga kass käib väga sageli liivakastis, kuid pahatihti ilma erilise tulemuseta. Vahel võib tulla paar tilka verist uriini, kuid sellest hoolimata on kassil tunne, et põis pole täiesti tühi ja loomal on vastupandamatu sund taas tualetti külastada.

Lisaks sellele võib probleeme tekitada asjaolu, et kassid ei näri eriti kuivtoitu ja seetõttu võib hammastele hakata kogunema hambakattu, mis tekitab omakorda igemepõletikku ja hambaauke. «On erakordselt oluline, et kass näriks oma toitu. Olen täiesti veendunud, et kassid kannatavad hambavalu käes nagu inimesedki,» ütles loomaarst.

Kui kuivtoit võib kassidele eelpool mainitud hädasid põhjustada, siis tekib küsimus, miks on kuivtoit niivõrd populaarne ja seda võib ilmselt nimetada kõige enam ostetud kassitoiduks. Põhjus võib peituda selles, et kuivtoit ehk krõbinad on kõige soodsam kassitoit, mida poelettidelt võib leida. «Reeglina on nii, et mida soodsam on kassitoit, seda viletsam see on,» nentis Ruul. «Kuivtoidud sisaldavad vaid ellujäämiseks vajalikku miinimumi. Sageli asendatakse seal loomsed valgud sojavalguga, mis on odavam. Valgupuudus vähendab aga nakkushaiguste vastast immuunsust.»

Dr Ruuli sõnul on kuivtoidust oluliselt kasulikum pakkuda kassile kodutoitu, kuid tuleb meeles pidada, et inimesed on kõigesööjad, ent kassid on rangelt lihasööjad. «Kassidel on inimestega võrreldes väga lühike soolestik ja kiire seedimine. Kassid vajavad ohtralt loomseid valke ja nende toit peab olema tasakaalustatud. Sageli on seal puudus kaltsiumist ja B1-vitamiinist, mille tarvidus on kassidel kolm korda suurem kui koertel,» sõnas ta ja lisas, et kassid on oma toidulaua suhtes väga nõudlikud. Kui omanik sellega ei arvesta, on kass ellujäämise nimel sunnitud olukorraga leppima ja muutma soolestikus elavate pisilaste koosseisu. «Kui seal saavad võimu valed mikroobid, tekib sooleärritus – oksendamine ja kõhulahtisus –, mis viib põletikulise soolehaiguse ning toiduallergiani,» hoiatas Ruul.

See, et n-ö rämpstoit maitseb paremini kui tervislik toit, pole mingi saladus ja see kehtib ka kasside kohta. «Kuna kuivtoidu tootjad maitsestavad toitu keemiliselt, on kasse lihtne «ära osta» ja kassid võivad oma harjumuspärasesse toitu väga kiindunud olla,» rääkis Ruul. Mõistlik oleks pakkuda kassile kvaliteetset kõrge liha sisaldusega konservi. Kassi menüüd muutes tasub olla kannatlik, sest see võib aega võtta kuni pool aastat. Kui kiisu on uute toitudega harjunud, siis võib konservi sisse peita ka tasakaalustatud toortoitu. Loe, millest koosneb kasside toortoit!