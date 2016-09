Itaalia maavärina rusude alt leiti veel üks kass

Rocco oli maavärina rusude all 32 päeva. Kohalik tuletõrje jagas toredat uudist oma sotsiaalmeedias, kirjutab The Local.

Rocco pole ainus «imekass», kes on maavärina rusude alt eluga pääsenud. Kass Pietro päästeti rusude alt 16 päeva pärast maavärinat. Kass Gioia pidi rusude all vastu pidama viis päeva ja kuldne retriiver Romeo ootas päästjaid üheksa päeva. Romeo omanikud olid juba lootuse kaotanud ja arvasid, et koer sai maavärinas surma.

Itaalia peaminister Matteo Renzi on lubanud, et maavärinas kannatada saanud linnad ehitatakse uuesti üles ja need saavad olema veelgi kaunimad kui enne.