Hoiatavad pildid: Austraalias tasuks jalanõude sisse piiluda enne, kui need jalga tõmbad

Snake Catchers Adelaide jagas oma sotsiaalmeedias fotosid maost, kes oli end saapa sees mõnusalt kerra keeranud. Maopüüdja Rolly Burrelli sõnul oli tegu ida pruunmaoga, mis on maismaal elavatest mürgimadudest ohtlikkuselt koguni teisel kohal, edastab Buzzfeed.

Burrelli sõnul on need maod Austraalia lõunaosas üsna levinud ja pärast pikka talve hakkavad nad lõpuks välja tulema, et otsida toitu ja kaaslasi. Sel korral oli madu õnneks väga kerge püüda: maopüüdjad keerasid lihtsalt saapa tagurpidi ja madu kukkus kotti. Madu lasti loodusesse tagasi hõreda inimasustusega piirkonnas.