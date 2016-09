14. septembril läks Tallinnas, Veskimetsas kaduma kaks emast koera. Koerad on 3-5-aastased ja suurt kasvu.

Facebookis Diply lehel on tore video, mis on tehtud ühel Soome koertevõistlusel. Kutsude ülesandeks oli läbida takistusterada ilma segavatele faktoritele tähelepanu pööramata. Raja otsas ootab neid omanik, kes koera hea soorituse korral kiidab.

Suurbritannia koeraomanik, 65-aastane Jonathan Theobald jättis oma kolm koerakest autosse ja läks ise viieks tunniks jõusaali. Naastes märkas mees, et autosse jäetud koertest kaks olid juba surnud ja üks hinge vaakumas.

Video: poiss ja koer hullavad suures lehehunnikus

Sügisel on tore parkides jalutada ja maha langenud lehtedes sahistada. Lehehunnikutes meeldib ka koertele hullata, aga veelgi toredam on see siis, kui seda saab teha koos omanikuga.