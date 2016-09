Sülekoeri oodatakse mängutundidesse

Mängutunnid on koertele väga vajalik, sest seal saab mürada ohutult koos sama kasvu koertega. Juba omavahel tutvunud koerad on ruumis rihmata, esmakordselt tulnud koerad on tunni esimesel poolel koos omanikuga ja enamasti rihmaga, nii saab jälgida koera käitumist ja aidata tal kohaneda.

Kui koer juba ise teiste vastu huvi üles näitab, lastakse ka tema teistega koos mürama ja uusi tutvusi sobitama. Koertele on ruumis mänguasju, nuputamismänge ja ka sportimisvõimalusi, kui selleks on soovi. Samal ajal on omanikel hea võimalus infot vahetada, muredest ja rõõmudest rääkida.

Mängutunnid toimuvad Mustamäel, aadressil Laki 25 koeraspordiklubis Koerus. Oodatud on nii pisikesed tõukoerad kui ka väikest kasvu krantsid.

Selle sügise esimene mängutund toimub 2. oktoobril kell 12.00. Esimeses mängutunnis saavad koeraomanikud oma koerale mittevajalikud esemed kaasa võtta, kuna toimub suur koerte tuulutuspäev ja esemeid on võimalik osta, müüa ning vahetada.